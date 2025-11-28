HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zur Rentendebatte:



Noch immer ist der Konflikt in der Koalition über die Haltelinie bei der Rente nicht gelöst. (.) Dabei geht es nur vordergründig ums Geld. Es geht auch um ein Signal, dass den jungen Generationen nicht nur immer mehr Lasten aufgebürdet werden. (.) Ein soziales Pflichtjahr für Rentner wäre so ein Signal. (.)

Die Rentner müssen sich mehr in der Pflege ihrer Generation engagieren. Auch könnten die Boomer wertvolle Beiträge im Bildungssystem leisten. Denn Staatsgelder, die künftig in die Rente gehen, fehlen in den anderen Etats. (.)

Denn der Eindruck drängt sich auf: Der Streit tobt in Wahrheit gar nicht so sehr zwischen den Generationen, sondern eher zwischen denen, die bereit sind, etwas für die Gemeinschaft zu tun, und denen, die vor allem an sich selbst denken.

https://www.stern.de/wirtschaft/rentenstreit--ein-pflichtjahr-fuer-se nioren-koennte-ihn-schnell-beenden-36904550.html/yyzz/DP/mis