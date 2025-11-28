Laut einer aktuellen Studie der Investmentbank Goldman Sachs setzen die Star-Investoren an der Wall Street jetzt auf diese aussichtsreichen und kaum bekannten Aktien. Dass Hedgefonds gerne auf unbekannte Aktien setzen und abseits des großen Lärms der WallStreet Geld verdienen wollen, ist allgemein bekannt. Laut einer Auswertung von Goldman Sachs zeigt sich: Tatsächlich sind die Top-Positionen der Profiinvestoren aus dem S&P 500 allesamt aus der zweiten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.