DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.47 Uhr 18 Punkte auf 23.819. In den Handel gegangen war er mit 23.840 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.858 und das Tagestief bei 23.813 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 116 Kontrakte.

