Ein Kühlungsproblem in einem Datenzentrum hat den Handel an der CME lahmgelegt. Betroffen sind Futures auf Öl, Treasuries und den S&P 500 - mit potenziellen Folgen für die Preisbildung in ohnehin dünnen Märkten.Ein seltener, aber folgenschwerer Ausfall hat am Freitag den globalen Terminhandel durcheinandergebracht. An der Chicago Mercantile Exchange (CME), einem der weltweit wichtigsten Handelsplätze für Futures und Optionen, kam es zu einem kompletten Handelsstopp. Ursache war eine Störung in den Rechenzentren des Dienstleisters CyrusOne, wie ein Sprecher des Börsenbetreibers in Singapur Bloomberg bestätigte. Demnach mussten sämtliche elektronischen Handelsaktivitäten vorübergehend …
