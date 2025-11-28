Ein Kühlungsproblem in einem Datenzentrum hat den Handel an der CME lahmgelegt. Betroffen sind Futures auf Öl, Treasuries und den S&P 500 - mit potenziellen Folgen für die Preisbildung in ohnehin dünnen Märkten.Ein seltener, aber folgenschwerer Ausfall hat am Freitag den globalen Terminhandel durcheinandergebracht. An der Chicago Mercantile Exchange (CME), einem der weltweit wichtigsten Handelsplätze für Futures und Optionen, kam es zu einem kompletten Handelsstopp. Ursache war eine Störung in den Rechenzentren des Dienstleisters CyrusOne, wie ein Sprecher des Börsenbetreibers in Singapur Bloomberg bestätigte. Demnach mussten sämtliche elektronischen Handelsaktivitäten vorübergehend …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.