HANDEL - Deutschen Händlern droht durch ein Überangebot chinesischer Waren im Black-Friday-Geschäft ein massiver Gewinneinbruch. Das zeigt eine Analyse der Beratung Kearney und des Start-ups 7Learnings, die dem Handelsblatt vorliegt. Ihre Modellrechnung, basierend auf Daten aus Zollstatistik und Lagerumschlägen, kommt in 35 Produktkategorien auf einen Gewinneinbruch von 144 Millionen Euro. (Handelsblatt)

CHINA/AI - Führende chinesische Unternehmen trainieren ihre Modelle für Künstliche Intelligenz im Ausland, um Zugang zu den Chips von Nvidia zu erhalten und die Bemühungen der USA zu umgehen, die Entwicklung dieser leistungsstarken Technologie zu verhindern. Alibaba und ByteDance gehören zu den Technologiekonzernen, die ihre großen Sprachmodelle in Rechenzentren in Südostasien trainieren, wie zwei mit der Angelegenheit informierte Personen laut Financial Times (FT) berichten. Den eingeweihten Personen zufolge habe das Training an Offshore-Standorten stetig zugenommen, nachdem die Trump-Regierung im April beschlossen hatte, den Verkauf von H20, den ausschließlich in China erhältlichen Chips von Nvidia, zu beschränken. (FT)

November 28, 2025 00:28 ET (05:28 GMT)

