Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, setzt auf Aktien für die Ewigkeit: Unternehmen mit starken Marken, stabiler Nachfrage und bewährtem Geschäftsmodell. Welche Top-Aktien dazu gehören und warum sie für Buy-&-Hold-Anleger unverzichtbar sind. In einer Welt voller Trends und kurzfristiger Börsenhypes suchen viele Anleger nach Sicherheit und Beständigkeit. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sind Unternehmen gefragt, die sich durch robuste ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.