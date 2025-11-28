Chariot Corporation beschleunigt nigerianische Lithiumstrategie durch Vorstoß in den Kleinbergbau

Anzeige / Werbung

Verbindliche Vereinbarung ebnet Weg für kurzfristige Produktion, erste Einnahmen und Abnahmeverträge über vier Schlüsselprojekte

Strategische Vereinbarung erschließt frühes Lithiumpotenzial

Die Chariot Corporation Ltd (ISIN: AU0000294498) treibt die kurzfristige Aufnahme der Lithiumproduktion in Nigeria entschlossen voran. Grundlage ist eine verbindliche, bedingte Vereinbarung mit dem lokalen Partner Continental Lithium Limited und dem gemeinsamen Joint Venture C&C Minerals Limited.

Die Vereinbarung skizziert einen klaren Fahrplan für den Aufbau eines Kleinbergbaus ("Small-Scale Mining", SSM) in vier nigerianischen Lithiumprojekten von Chariot. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Übernahme von C&C Minerals, wie im Aktienkaufvertrag vom 10. Juli 2025 angekündigt.

Stufenweise Entwicklungsstrategie in Umsetzung

Um den bestehenden handwerklichen Bergbau in ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäft zu überführen, haben Chariot und Continental einen strukturierten Entwicklungsplan in drei Phasen vereinbart. Diese schrittweise Strategie soll den operativen Umfang ausweiten, Risiken minimieren und frühzeitige Einnahmen generieren - ohne den Fokus auf die langfristige Exploration zu verlieren.

Zu Beginn stehen detaillierte Kartierungen, Probenahmen und gezielte Bohrungen in hochgradigen Abbaugebieten im Vordergrund, insbesondere in Fonlo und Iganna. Ziel ist es, oberflächennahe lithiumhaltige Pegmatitzonen zu identifizieren und eine lokal begrenzte, JORC-konforme Ressource zu definieren, die als geologische Grundlage für die Minenplanung dient.

Anschließend folgt die metallurgische Testphase, in der die optimalen Aufbereitungsmethoden sowie die Rückgewinnung von Lithium und potenziellen Nebenprodukten wie Tantal oder Zinn ermittelt werden. Die Ergebnisse fließen in die Entwicklung eines geeigneten Aufbereitungsablaufs für die SSM ein.

Die abschließende dritte Phase beinhaltet die Prüfung von Lohnverarbeitungsoptionen und Transportlogistik. Durch die jüngst errichteten Spodumen-Konzentratanlagen Dritter in Nigeria bietet sich Chariot die Möglichkeit, eigene Investitionen in Aufbereitungsanlagen zu vermeiden. Analysiert werden die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile dieser externen Optionen im Vergleich zu einer dezentralen, eigenen Verarbeitungslösung vor Ort, um die Profitabilität zu sichern und eine zügige Marktbelieferung zu gewährleisten.

Marktnachfrage stützt Produktionspotenzial

Bereits seit 2021 verkaufen handwerklich tätige Bergleute in den nigerianischen Projekten Lithiumerz an chinesische Abnehmer. Diese Verkäufe belegen eine bestehende Nachfrage und verdeutlichen das kurzfristige Umsatzpotenzial der Liegenschaften.

Chariot führt derzeit fortgeschrittene Gespräche mit mehreren internationalen Rohstoffkäufern, um Abnahmeverträge zu sichern, die als Grundlage für die Projektfinanzierung dienen können. Solche Vereinbarungen könnten auch Vorfinanzierungen oder Vorauszahlungen beinhalten, wodurch sich die Entwicklungsarbeiten aller drei Phasen der SSM mit begrenzter Verwässerung für Aktionäre finanzieren ließen.

Dieser Ansatz unterstreicht Chariots Strategie, frühe Produktionschancen zu nutzen und gleichzeitig das langfristige Explorationspotenzial zu wahren.

Zweistufiges Modell verbindet Cashflow und Wachstum

Die Initiative zum Kleinbergbau soll die umfassendere Explorationsstrategie von Chariot ergänzen - nicht ersetzen. Während das Unternehmen seine großangelegten Programme in Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki weiter vorantreibt, stellt die SSM ein pragmatisches Instrument zur Erzielung früher Einnahmen dar.

Durch starke lokale Partnerschaften, bereits nachgefragtes Lithiumerz und einen skalierbaren Entwicklungsplan ist Chariot gut positioniert, sein Engagement in Nigeria kurzfristig in Produktion und langfristig in Wertschöpfung zu überführen.

