FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25
00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25
07:00 FIN: BIP Q3/25
08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25
08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25
08:00 SWE: BIP Q3/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25
08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25
09:00 CHE: BIP Q3/25
09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25
10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
+ Einzelpläne Arbeit/Soziales, Forschung
+ 1240 Schlussdebatte und namentliche Abstimmung über Haushaltsgesetz 2026, Ergebnis gegen 15 Uhr erwartet
10:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Slowenien, Robert Golob
HINWEIS
USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr
SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25
