Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 28
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|27/11/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1062813062.92
|8.5061
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|27/11/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1062813062.92
|11.2706
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|27/11/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|200300000.00
|2266713752.07
|11.3166
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|27/11/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|200300000.00
|2266713752.07
|8.5408
|GBP
