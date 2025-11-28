Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 28
|Fund name
|Share class name
|Date
|ISIN
|Currency
|NAV per share
|Shares outstanding
|Fund total net assets (EUR)
|ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND
|UCITS ETF GBP Hedged Acc.
|27/11/2025
|LU2825557270
|GBP
|10.437
|101 822.00
|113 329 021.64
|ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND
|UCITS ETF EUR Dist.
|27/11/2025
|LU2785470191
|EUR
|1 011.50
|26 126.00
|113 329 021.64
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV
© 2025 PR Newswire