Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 28
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|269528.16
|6.1251
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|106349650.00
|657120071.90
|6.1789
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|27/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20618954.74
|5.7275
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|268790.42
|6.1252
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|20554456.00
|124822772.81
|6.0728
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1142821.45
|5.3708
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|27/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36410000.00
|247932060.56
|6.8094
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|27/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30296657.19
|5.9173
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|27/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|268546843.05
|5.1249
© 2025 PR Newswire