Freitag, 28.11.2025
PR Newswire
28.11.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 28

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-11-27 NL0009272749 3938777.000 372340544.44 94.5320
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-11-27 NL0009272772 513000.000 37759289.54 73.6049
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-11-27 NL0009272780 360000.000 30661114.36 85.1698
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-11-27 NL0009690239 8310404.000 323538738.97 38.9318
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-11-27 NL0009690247 2598390.000 44956470.82 17.3017
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-11-27 NL0009690254 2426537.000 30366712.67 12.5144
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-11-27 NL0010273801 2681000.000 51435884.53 19.1853
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-11-27 NL0010731816 868000.000 74657088.52 86.0105
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-11-27 NL0011683594 86950000.000 4053054293.49 46.6136
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-11-27 NL0010408704 30703010.000 1112220579.40 36.2251
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-11-27 NL0009272764 318000.000 20112526.33 63.2469

