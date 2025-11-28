VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-27
|NL0009272749
|3938777.000
|372340544.44
|94.5320
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-27
|NL0009272772
|513000.000
|37759289.54
|73.6049
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-27
|NL0009272780
|360000.000
|30661114.36
|85.1698
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-27
|NL0009690239
|8310404.000
|323538738.97
|38.9318
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-27
|NL0009690247
|2598390.000
|44956470.82
|17.3017
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-27
|NL0009690254
|2426537.000
|30366712.67
|12.5144
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-27
|NL0010273801
|2681000.000
|51435884.53
|19.1853
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-27
|NL0010731816
|868000.000
|74657088.52
|86.0105
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-27
|NL0011683594
|86950000.000
|4053054293.49
|46.6136
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-27
|NL0010408704
|30703010.000
|1112220579.40
|36.2251
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-27
|NL0009272764
|318000.000
|20112526.33
|63.2469
