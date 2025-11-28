ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42 begrüßt die Entscheidung des Weißen Hauses, den Export fortschrittlicher KI-Halbleiter an G42 zu genehmigen. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden Übergang von der Planung zur Umsetzung innerhalb des KI-Korridors zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten - eine Zusammenarbeit, die das starke bilaterale Vertrauen und das gemeinsame Engagement für eine sichere, skalierbare KI-Infrastruktur widerspiegelt.

Dieser Meilenstein beschleunigt bereits laufende grundlegende Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, darunter Stargate UAE, der 1-Gigawatt-KI-Rechencluster, der von G42 für OpenAI in Zusammenarbeit mit Oracle, Cisco, NVIDIA und der SoftBank Group gebaut wird und Teil des größeren UAE-U.S. AI Campusist, einem 5-Gigawatt-KI-Infrastruktur-Hub, der Rechenkapazität und Inferenz mit geringer Latenz für die gesamte Region bereitstellen soll. Außerdem unterstützt er den Ausbau der technologischen Zusammenarbeit mit führenden US-amerikanischen Hyperscalern und Chipherstellern, darunter Microsoft, AMD, Qualcomm, Cerebras und andere.

Die Lizenzierung fortschrittlicher Chips basiert auf einem gemeinsamen Lagebild, das durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt wurde, um die sichere weltweite Verbreitung amerikanischer Technologie zu ermöglichen. Ihr Einsatz unterliegt dem Regulated Technology Environment (RTE), einem erstklassigen Technologie- und Compliance-Rahmenwerk, das von G42 entwickelt und gemäß den Richtlinien des US-Handelsministeriums und des Bureau of Industry and Security (BIS) genehmigt wurde.

Peng Xiao, Group CEO von G42, sagte: "Diese Ankündigung markiert einen entscheidenden Moment für G42 und unsere Partner, da wir nun von der Planung zur Umsetzung übergehen. Unser gemeinsames Infrastrukturmodell setzt neue Maßstäbe für sichere, leistungsstarke Rechenleistung, die auf die Bedürfnisse beider Nationen zugeschnitten ist. Was wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufbauen, werden wir auch in den USA fortsetzen und dabei auf allen Ebenen Symmetrie und Vertrauen wahren."

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach wie vor das einzige Land in der Region, das bereits Infrastrukturmaßnahmen in diesem Umfang und in Übereinstimmung mit den regulatorischen Rahmenbedingungen, Exportkontrollen und Governance-Protokollen der USA durchgeführt hat.

Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Generalsekretär des Rates für künstliche Intelligenz und fortschrittliche Technologien, ergänzte: "Diese Entscheidung bestätigt das tiefgreifende Vertrauen, das die Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten prägt. Es spiegelt eine gemeinsame strategische Perspektive wider, in der Technologie nicht nur ein Instrument des Fortschritts ist, sondern eine Plattform für Stabilität, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und langfristige Zusammenarbeit. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind stolz darauf, eine konstruktive Rolle bei der Gestaltung dieser Zukunft zu spielen."

Die eingesetzte und betriebsbereite KI-Infrastruktur von G42 umfasst drei der 500 leistungsstärksten Supercomputer der Welt, die Nummer 2 und 3 in der Region, zusätzlich zu dem kürzlich angekündigten Supercomputer Maximus-01in New York, der weltweit auf Platz 20 rangiert. Die expandierende KI-Infrastruktur von G42 erstreckt sich mittlerweile über Abu Dhabi, Frankreich und mehrere Standorte in den Vereinigten Staaten, darunter Kalifornien, Minnesota, Texas und New York.

