Die Bechtle-Aktie hat eine mehrmonatige Konsolidierung nach oben verlassen. Ist dies der Beginn einer nachhaltigen Trendwende?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|42,900
|43,120
|08:53
|43,040
|43,140
|08:54
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|Bechtle verlässt Konsolidierungszone
|07:43
|Bechtle erhält Großaufträge von Behörden, Aktie gewinnt 9 %
|06:14
|Bechtle: Tagesgewinner im TecDAX am 27. November
|Do
|BECHTLE AG steht still - doch das könnte trügerisch sein!
|Do
|Ohne US-Impulse: DAX weiter erholt - Deutsche Börse im Fokus - Puma und Bechtle gefragt
|Der heimische Leitindex schloss 0,18 Prozent höher bei 23.767,96 Punkten. Vom Tief am Freitag, als der Index auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai abgerutscht war, hat der DAX mittlerweile 3,6 Prozent...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BECHTLE AG
|43,340
|+8,89 %