The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2025
ISIN Name
XS2348693297 CAIXABANK 21/26 FLR MTN
US097751BT78 BOMBARDIER 19/27 144A
DE000DJ9AAQ2 DZ BANK IS.A2310
FR0128690734 FRANKREICH 24/25 ZO
CH0199543544 ZUERICH KT. 12-25
USC10602BG11 BOMBARDIER 19/27 REGS
BE0002707884 KBC BANK 20/25 MTN
XS2260025296 SINGAP.AIRL 20/25 CV
XS2263684180 NESTLE F.I. 20/25 MTN
US013817AJ05 HOWMET AEROSPACE 07/27
US47233JAG31 JEFF.GRP/CAP.FI. 17/27
US174610AK19 CITIZENS FIN.GRP 15/25
XS2085608326 FID.NATL INF 19/25
US581557BQ70 MCKESSON 20/25
LU0124426619 DEKASTRUK.:3ERTRAGPLUS IN INVESTMENT
