Die Urlaubsbuchungen der Nummer 2 in Deutschland sehen gut aus. DERtour verzeichnet starke Buchungszahlen für den kommenden Sommer. Das sorgt auch für Optimismus beim deutschen Reise-Primus TUI für Hoffnung. Bevor in der nächsten Woche aktuelle Zahlen und News zum Sommer-Geschäft anstehen, nimmt die TUI-Aktie eine Chart-Hürde ins Visier. Die Reisefreude der Bürger Deutschlands scheint ungebrochen. DERtour-Deutschland-Geschäftsführer Boris Raoul sieht "eine starke Nachfrage nach Sommerurlauben über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär