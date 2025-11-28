Der Knoten ist geplatzt. Die Aktie der Deutschen Börse hat in den letzten Tagen deutlich zugelegt und ein positives Chartsignal generiert. Nun wurde zudem bekannt, dass der Vorstand eine neue Übernahme plant, die die größte der Unternehmensgeschichte werden könnte.Der Börsenplatzbetreiber hat exklusive Gespräche mit der Fondsplattform Allfunds begonnen. Ziel ist die komplette Übernahme. Die Frankfurter haben ein unverbindliches Angebot von insgesamt 5,3 Milliarden Euro vorgelegt. Dabei handelt es ...

