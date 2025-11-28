AMD konnte sich zuletzt knapp über einer wichtigen Unterstützungsmarke halten. Könnte nun eine technische Gegenbewegung bevorstehen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|185,82
|186,08
|08:57
|185,82
|186,08
|08:57
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|AMD: Was ist hier passiert?
|08:30
|AMD-Aktie schockt still den Markt - erste Marktbeobachter sprechen von einem stillen Wendepunkt - wer hier nicht hinschaut, verpasst womöglich eine gewaltige Bewegung.
|07:38
|Empowering AI Acceleration: openEuler Unveils First SuperPoD-Ready OS and Welcomes AMD, Inspur Cloud, and Digital China
|Do
|Korrektur nach Rekordjahren: Steht AMD vor dem Wendepunkt?
|Die Aktie von AMD steht aktuell bei 184 EUR und hat damit eine deutliche Abkühlung hinter sich. Auslöser war ein Kursrutsch von zeitweise über 16 %, nachdem bekannt wurde, dass Google und Meta in Zukunft...
|Do
|Why AMD's Impressive Growth Is Just Getting Started
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|183,36
|-0,54 %