Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 28
[28.11.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.11.25
|IE00BN4GXL63
|9,117,633.00
|EUR
|0
|90,194,767.72
|9.8923
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,106,915.28
|99.3259
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,880,514.34
|10.7338
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|813,883.15
|11.0611
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,347,713,518.18
|122.5194
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.11.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,900,744.36
|12.7153
