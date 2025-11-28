EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vonovia SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Vonovia SE

Universitätsstraße 133

44803 Bochum

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) zum Ende November 2025 / at the end of November 2025 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 848090531

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0





