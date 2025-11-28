Nürnberg (ots) -Egal ob deftig mit Gans und Kloß oder leicht mit Lachs und Kartoffel - bei NORMA geht's mit viel Auswahl zu reduzierten Preisen in die Vorweihnachtszeit. Besonders sparen lässt sich ab sofort bei den Eigenmarken BIO SONNE und FJORDKRONE. Dort sind jetzt die leckeren Lachs-Produkte günstiger zu haben. Der Norwegische Räucherlachs von FJORDKRONE in der 200-Gramm-Packung kostet sogar rund 10 Prozent weniger. Beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter sparen Verbraucherinnen und Verbraucher damit 50 Cent pro Packung bei jedem Einkauf der beliebten Fisch-Produkte und sorgen mit dem Lachs für echte Feinschmecker-Momente beim Advents-Brunch, Mittagessen oder beim Weihnachts-Dinner.Der Spar-Endspurt bei NORMA biegt im Jahr 2025 auf die Zielgerade: In den vergangenen Wochen und Monaten wurden hunderte Produkte quer durchs Sortiment dauerhaft im Preis gesenkt. Damit bleibt der Discounter seinem Versprechen "Mehr fürs Geld" treu und gibt alle Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):BIO SONNE Bio Räucherlachs 100 gBislang: 4,29 EURJetzt: 3,99 EURFJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs 200 gBislang: 4,79 EURJetzt: 4,29 EURFJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs 150 gBislang: 3,59 EURJetzt: 3s,25 EURFJORDKRONE Lachsforelle 100 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURFJORDKRONE Stremellachs 125 gBislang: 3,49 EURJetzt: 3,29 EURFJORDKRONE Norwegisches Lachsfilet 250 gBislang: 5,49 EURJetzt: 4,99 EURFJORDKRONE Lachsspezialitäten 200 gBislang: 4,49 EURJetzt: 3,99 EURNORFISK Räucherlachs 90 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURARCTIC FISH Coho Räucherlachs 100 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,69 EURARCTIC FISH Atlantisches Lachsfilet 300 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6167980