Der MSCI World stand zuletzt unter Druck und nun hoffen Anleger doch noch auf eine Jahresendrallye. Doch wie geht es wirklich weiter? Dieses KI-Modell liefert eine klare Antwort. Zuletzt ging es an den Börsen etwas ruppig zu und die Unsicherheit darüber, wie es mit den Kursen weitergeht, ist hoch. Während im Netz viele Prognosen über den weiteren Kursverlauf kursieren, hat BÖRSE ONLINE einmal die Google-KI Gemini nach ihrer Vorhersage gefragt. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...