Von KI-Systemen, die Chipstüten als Waffen identifizieren, über Groks antisemitische Äußerungen und falsche Gerichtsurteile. Dass die meisten KI-Fails keine lustigen Pannen sind und uns Sorge bereiten sollten, zeigt das Jahr 2025. Wenn der KI-Kellner bei Taco Bell versehentlich eine Bestellung von 18.000 Getränken aufnimmt, ist das, wenn überhaupt, eine amüsante Schlagzeile. Ein KI-basiertes Waffenerkennungssystem, das eine Chipstüte als Schusswaffe ...

