Köln (ots) -Die Adventszeit und Weihnachtsfeiertage sind Hochsaison für unausgesprochene Erwartungen und für Kommentare, die man sich das ganze Jahr über spart. Wenn die Familie geballt zusammenkommt und Bemerkungen fallen wie "Du hast aber zugelegt" oder "Der Baum war auch mal schöner geschmückt", ist Schlagfertigkeit für die eigene Gelassenheit besonders gefragt. Genau hier unterstützt die 9-fache SPIEGEL-Bestsellerautorin und "Schlagfertigkeitsqueen" Nicole Staudinger."Schlagfertigkeit ist kein Saisonartikel. Sie gelingt am besten, wenn unsere Akkus voll sind - nicht, wenn der Lebkuchenverbrauch am höchsten ist", sagt Staudinger. Konflikte entstehen nicht beim Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder Heiligabend - sie zeigen sich dort nur. Grenzen setzt man das ganze Jahr über, nicht erst am Festtagstisch.Statt diese eigentlich besinnliche Weihnachtszeit zur Bühne für unnötige Streitereien oder eigenes Schmollen zu machen, empfiehlt Staudinger, den Fokus bewusst auf Wärme, Humor und Gemeinschaft zu legen. Wer seine Bedürfnisse vorher klar kommuniziert, bleibt an den Feiertagen entspannter und schlagfertig aus Haltung - nicht aus Abwehr.Kurzfristige Tipps der Expertin:- Akkus aufladen: Kleine Auszeiten nur für sich einplanen - eine Tasse Kaffee im Bett oder eine Runde an der frischen Luft.- Erwartungen senken: Weihnachten muss nicht aussehen wie ein Werbespot.- Gleichzeitigkeit akzeptieren: Man kann jemanden mögen und trotzdem nicht alles gut finden.- Wenn's doch mal knallt: Loriots 2-Silben-Notfallreaktion im lockeren Tonfall: "Ach was?!"