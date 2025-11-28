LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Übernahmeofferte für die Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Barmittel würden am besten für Zukäufe ausgegeben, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Sie hob zudem den Kapitalmarkttag am 10. Dezember als möglichen Kurstreiber hervor. Auch ohne Übernahmen sei ein neues Wachstumsziel im durchschnittlich hohen einstelligen Prozentbereich drin./ag/tih



