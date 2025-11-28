Bad Wimpfen (ots) -Ab Freitag, den 28. November 2025, können sich Millionen Verbraucher und Fischliebhaber in Deutschland freuen. Der Firsche-Discounter senkt dauerhaft die Preise für zahlreiche Lachsprodukte und macht es damit noch einfacher, hochwertige und nahrhafte Fischprodukte in den Speiseplan zu integrieren. Lidl-Kunden profitieren von Preisnachlässen von 10 Prozent bei Lachsfilet oder Räucherlachs.Mit 24 Prozent Marktanteil ist Lachs der beliebteste Speisefisch in Deutschland und findet sich sowohl im Alltag als auch bei festlichen Anlässen wie Weihnachten, Silvester und Neujahr auf Millionen Esstischen in Deutschland. Er zeichnet sich nicht nur durch seinen feinen Geschmack aus, sondern auch durch seine wertvollen Inhaltsstoffe - vor allem die reichlich enthaltenen Omega-3-Fettsäuren. Diese essenziellen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind wichtig für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Daher empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, im Rahmen einer bewussten und ausgewogenen Ernährung, Lachs regelmäßig auf den Speiseplan zu setzen. Auch seine Vielseitigkeit macht ihn beliebt - ob geräuchert zum Frühstück, als Filet aus der Pfanne oder schonend dampfgegart - die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Lachs bleibt hoch. Lidl reagiert auf die anhaltende Beliebtheit und stellt mit der Preissenkung sicher, dass dieses nährstoffreiche Lebensmittel trotz steigender Lebenshaltungskosten für jeden erschwinglich bleibt.Kunden können sich weiterhin darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wie immer gilt: bundesweit einheitliche Preise statt regionaler Preisunterschiede.Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich im Preis gesenkt:- Ocean Sea Lachsfilet ohne Haut, 3x 125 Gramm, neu 9,49 Euro (Grundpreis: 25,31 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro- Ocean Sea Lachsspitzen ohne Haut, 455 Gramm, neu 9,49 Euro (Grundpreis: 20,86 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro- Ocean Sea Lachsfilet ohne Haut, 2x 125 Gramm, neu 4,99 Euro (Grundpreis:19,96 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro- Fischerstolz Lachsfilet mit Haut, 4x 125 Gramm, neu 9,49 Euro (Grundpreis: 18,98 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro- Fischerstolz Lachsfilet mit Haut Trim D, ca. 1000 Gramm, neu 17,99 Euro (Grundpreis: 17,99 Euro/Kilogramm) statt 18,99 Euro- Fischerstolz Bio Lachsfilet mit Haut skin-pack, 200 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 32,45 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro- Fischerstolz Lachsfilet mit Haut, 300 Gramm, neu 5,79 Euro (Grundpreis: 19,30 Euro/Kilogramm) statt 5,99 Euro- Fischerstolz Ofen- und Grill Lachs sort., 250 Gramm, neu 5,29 Euro (Grundpreis: 21,16 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro- Fischerstolz Lachsforellenfilet, 180 Gramm, neu 3,79 Euro (Grundpreis: 21,06 Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro- Fischerstolz Bio Lachsfilet mit Haut, 4x125 Gramm, neu 13,99 Euro (Grundpreis: 27,98 Euro/Kilogramm) statt 15,49 Euro- Nautica Räucherlachs, 200 Gramm, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 21,45 Euro/Kilogramm) statt 4,79 Euro- Nautica Stremellachs sort., 125 Gramm, neu 3,29 Euro (Grundpreis: 26,32 Euro/Kilogramm) statt 3,49 Euro- Nautica Norwegischer Bio Räucherlachs, 100 Gramm, neu 3,99 Euro (Grundpreis: 39,90 Euro/Kilogramm) statt 4,29 Euro- Nautica Graved-Lachs, 170 Gramm, neu 3,99 Euro (Grundpreis: 23,47 Euro/Kilogramm) statt 4,49 Euro- Nautica Lachsforelle, 100 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 24,90 Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro- Nautica Räucherlachs, 90 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis:27,67 Euro/Kilogramm) statt 2,69 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).[1] www.fischinfo.de/marktdaten/fischfavoriten-2024-lachs-bleibt-lieblingsfisch/[2] www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/fisch/Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6167989