Während Jamie Dimon den Bitcoin jahrelang öffentlich geißelte, wittert seine Bank nun ein großes Geschäft. Der US-Bankriese JPMorgan bereitet den Launch eines gehebelten Bitcoin-Finanzprodukts vor. Doch der Vorstoß trifft auf heftigen Widerstand: Die Krypto-Community wittert einen gezielten Angriff auf Corporate-Bitcoin-Halter wie Strategy. Der Vorwurf: Die Bank will die Konkurrenz aus dem Markt drängen und selbst abkassieren.Laut einem Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC plant JPMorgan die Emission ...

