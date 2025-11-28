Datum der Anmeldung:
26.11.2025
Aktenzeichen:
B11-86/25
Unternehmen:
Decathlon SE, Villeneuve-d'Ascq (FRA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über die Rebike Mobility GmbH, München
Produktmärkte:
Verkauf von gebrauchten Fahrrädern und E-Bikes
