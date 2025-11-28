Datum der Anmeldung:
25.11.2025
Aktenzeichen:
V-82/25
Unternehmen:
Eni Abu Dhabi B.V., Amsterdam (NLD) und PTTEP MENA Limited, Hong Kong (CHN); Erwerb der gemeinsamen Kontrolle an einem Gemeinschaftsunternehmen
Produktmärkte:
Förderung und Verkauf von Rohöl
