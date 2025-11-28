Datum der Anmeldung:
25.11.2025
Aktenzeichen:
B3-117/25
Unternehmen:
Klinikum Dortmund gGmbH, Dortmund; Erwerb sämtlicher Anteile an der sowie der Kontrolle über die Hüttenhospital gGmbH, Dortmund
Produktmärkte:
Geriatrie, akutstationäre Krankenhausdienstleistungen durch Allgemeinkrankenhäuser und Fachkliniken
