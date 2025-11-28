Datum der Anmeldung:
21.11.2025
Aktenzeichen:
B1-167/25
Unternehmen:
Bickhardt Bau SE, Kirchheim/Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Wachenfeld-Unternehmensgruppe, Korbach und Erwerb von mittelbar 50 % der Anteile an der Asphaltwerke Waldeck GmbH & Co. KG, Bad Arolsen
Produktmärkte:
Tief- Straßen- und Verkehrswegebau
21.11.2025
Aktenzeichen:
B1-167/25
Unternehmen:
Bickhardt Bau SE, Kirchheim/Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Wachenfeld-Unternehmensgruppe, Korbach und Erwerb von mittelbar 50 % der Anteile an der Asphaltwerke Waldeck GmbH & Co. KG, Bad Arolsen
Produktmärkte:
Tief- Straßen- und Verkehrswegebau
© 2025 Bundeskartellamt