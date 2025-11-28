Datum der Anmeldung:
21.11.2025
Aktenzeichen:
B7-102/25
Unternehmen:
Vista Equity Partners Management, LLC, San Francisco (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Nexthink SA, Prilly (CHE)
Produktmärkte:
Digital Employee Experience Tools
