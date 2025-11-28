Datum der Anmeldung:
20.11.2025
Aktenzeichen:
B1-166/25
Unternehmen:
VGP N.V., Antwerpen (Belgien); Areim Pan-European Logistics Fund (D) AB, Stockholm (Schweden)/Indirekter Erwerb von 89,9 % der Anteile an und gemeinsamer Kontrolle über VGP Park Koblenz S.à r.l., Luxemburg
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien (Logistik- und Industrieimmobilien)
