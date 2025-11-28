Anzeige
Freitag, 28.11.2025
Internationale Expansion geplant: Medizintechnik aus dem Weltraum!
Dow Jones News
28.11.2025 09:33 Uhr
Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Financial Conduct Authority: 

Financial Conduct Authority (-) 
Financial Conduct Authority: 
28-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

28/11/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice: 
 
Amount    Security Description                          Listing Category ISIN 
 
Issuer Name: Blencowe Resources Plc 
 
11142265   Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid;                Equity shares   GB00BFCMVS34 --  
                                           (transition) 

Issuer Name: AVI Japan Opportunity Trust plc 
 
110674880   Ordinary shares of 1p each; fully paid                 Closed-ended   GB00BD6H5D36 --  
                                           investment funds 

Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
                                           Debt and 
160000    Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid          debt-like     IE00B579F325 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
48000     Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid         debt-like     IE00B43VDT70 --  
                                           securities 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
                                           Debt and 
388941    Physical Silver ETC; fully paid                     debt-like     IE00B4NCWG09 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
937000    iShares Physical Gold ETC; fully paid                  debt-like     IE00B4ND3602 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
1050000    iShares Physical Gold ETC; fully paid                  debt-like     IE00B4ND3602 --  
                                           securities 

Issuer Name: BUNZL PLC 
 
70000 (Block                                     Equity shares 
Listing)   Ordinary Shares of 32 1/7p each; fully paid               (commercial    GB00B0744B38 --  
                                           companies) 

Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank 
 
       Preference Share Linked Notes due 29/11/2032; fully paid; (Represented Debt and 
3000000    by notes to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1.00  debt-like     XS2067297593 --  
       in excess thereof up to and including GBP1,999)             securities 
 
 
       Index Linked Interest and Redemption Securities due 28/11/2035; fully  Debt and 
3000000    paid; (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each and     debt-like     XS2067297759 --  
       integral multiples of GBP1 in excess thereof up to and including    securities 
     GBP1,999) 
 
 
       Index Linked Interest and Redemption Securities due 28/11/2035; fully  Debt and 
3000000    paid; (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each and     debt-like     XS2067297676 --  
       integral multiples of GBP1 in excess thereof up to and including    securities 
     GBP1,999) 

Issuer Name: Phoenix Group Holdings plc 
 
2200000                                        Equity shares 
(Block    Ordinary Shares of GBP0.10 each; fully paid               (commercial    GB00BGXQNP29 --  
Listing)                                       companies) 
 
 
750000 (Block                                     Equity shares 
Listing)   Ordinary Shares of GBP0.10 each; fully paid               (commercial    GB00BGXQNP29 --  
                                           companies) 

Issuer Name: Blackfinch Spring VCT plc 
 
3122131    Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid               Closed-ended   GB00BKV46W45 --  
                                           investment funds 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
                                           Debt and 
10000     21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid  debt-like     CH0454664027 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
120000    21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid    debt-like     CH1199067674 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
60000     21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid       debt-like     CH0454664001 --  
                                           securities 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
                                           Debt and 
220000    Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid     debt-like     FR0013416716 --  
                                           securities 

Issuer Name: Guinness VCT plc 
 
1792262    Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid               Closed-ended   GB00BQD0HG35 --  
                                           investment funds 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
                                           Debt and 
80000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid       debt-like     GB00BJYDH394 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
220000    WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid       debt-like     GB00BJYDH287 --  
                                           securities 

Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 
 
                                           Debt and 
6250     Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid             debt-like     XS2376095068 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
11000     Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid             debt-like     XS2376095068 --  
                                           securities 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
                                           Debt and 
60000     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid       debt-like     GB00BLD4ZL17 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
9000     CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid   debt-like     GB00BLD4ZM24 --  
                                           securities 

Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC 
 
2500000    Securities due 28/11/2029; fully paid; (Represented by securities to  Securitised    XS3189085833 --  
       bearer of GBP1,000 each)                        derivatives 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
                                           Debt and 
6000     WisdomTree Gasoline; fully paid                     debt-like     GB00B15KXW40 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
92500     WisdomTree Soybean Oil; fully paid                   debt-like     GB00B15KY435 --
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
4900     WisdomTree Tin; fully paid                       debt-like     JE00B2QY0H68 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
6500     WisdomTree Sugar; fully paid                      debt-like     GB00B15KY658 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
3000     WisdomTree Soybeans; fully paid                     debt-like     GB00B15KY542 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
11500     WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid           debt-like     JE00B24DK975 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
8000     WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid          debt-like     JE00B78DPL57 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
500      WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid            debt-like     JE00B24DKH53 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
25800     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid            debt-like     JE00B2NFTS64 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
39000     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid               debt-like     JE00B24DKC09 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
222500    WisdomTree Natural Gas; fully paid                   debt-like     JE00BN7KB334 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
11594500   WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid          debt-like     JE00BDD9Q956 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
195500    WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid         debt-like     JE00BDD9Q840 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
23000     WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid        debt-like     JE00BDD9QD91 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
11400     WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like     JE00B2NFV803 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
4500     WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like     JE00B2NFTL95 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
10500     WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid            debt-like     JE00B24DLX86 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
68300     WisdomTree Cotton; fully paid                      debt-like     GB00B15KXT11 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
176900    WisdomTree Copper; fully paid                      debt-like     GB00B15KXQ89 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
391000    WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid                  debt-like     GB00B15KXV33 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
8300     WisdomTree Corn; fully paid                       debt-like     JE00BN7KB441 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
27000     WisdomTree Carbon Individual Securities; fully paid           debt-like     JE00BP2PWW32 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
22000     WisdomTree Gold; fully paid                       debt-like     GB00B15KXX56 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
75000     WisdomTree Live Cattle; fully paid                   debt-like     GB00B15KY096 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
165700    WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid                 debt-like     JE00B78CGV99 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
9500     WisdomTree Softs; fully paid                      debt-like     GB00B15KYJ87 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
3000     WisdomTree Grains; fully paid                      debt-like     GB00B15KYL00 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
124500    WisdomTree Energy; fully paid                      debt-like     GB00B15KYB02 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
69000     WisdomTree Industrial Metals; fully paid                debt-like     GB00B15KYG56 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
4500     WisdomTree Petroleum; fully paid                    debt-like     GB00B15KYC19 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
611400    WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged; fully paid             debt-like     JE00BYQY8102 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
5000     WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid             debt-like     JE00BYQY7H96 --  
                                           securities 

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
                                           Debt and
2200     WisdomTree Short USD Long GBP; fully paid                debt-like     JE00B438PT24 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
1500     WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid           debt-like     JE00B3WCLY57 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
430      WisdomTree Short JPY Long USD 3x Daily; fully paid           debt-like     JE00B3WFMB84 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
7400     WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily; fully paid           debt-like     JE00B3XJ8K03 --  
                                           securities 

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
                                           Debt and 
25000     Cordillera Core Balanced Strategy ETP; fully paid            debt-like     XS2665005059 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
31000     Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities due 04/06/2070; fully paid   debt-like     IE00BK5BZQ82 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
40000     IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP; fully paid           debt-like     XS2852999692 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
3000     Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities due 07/04/2070; fully paid   debt-like     IE00BK5BZY66 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
10000     IncomeShares Magnificent 7 Options ETP; fully paid           debt-like     XS3068761710 --  
                                           securities 
 
 
       Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) ETP Securities;   Debt and 
15000     fully paid                               debt-like     XS2944889109 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
7000     Leverage Shares 2x NVIDIA ETP Securities due 05/12/2067; fully paid   debt-like     XS2820604853 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
145000    Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; fully paid   debt-like     XS2399367254 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
7000     Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities; fully paid    debt-like     XS2595673190 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
102165    Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities; fully paid     debt-like     XS2399369896 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
215000    Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid      debt-like     XS2901882618 --  
                                           securities 
 
 
       Leverage Shares 3x Long Robinhood (HOOD) ETP Securities due 15/09/2075; Debt and 
73000     fully paid                               debt-like     XS3068789729 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
28490     Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid    debt-like     XS2399367502 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
16000     Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid        debt-like     XS2472195952 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
125000    Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP Securities; fully paid   debt-like     XS2779861595 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
18000     Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid debt-like     IE00BK5BZV36 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
17000     Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid          debt-like     XS2820604770 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
67000     Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid          debt-like     XS2820604770 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
88000     Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities; fully paid          debt-like     XS2663695067 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
177000    Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid    debt-like     XS2779861082 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
50000     Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities; fully paid    debt-like     XS2779861249 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
245000    Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid      debt-like     XS2399364152 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
500000    Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid      debt-like     XS2399364152 --  
                                           securities 
 
 
       Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities;   Debt and 
39000     fully paid                               debt-like     XS2399365043 --  
                                           securities 

Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
 
                                           Debt and 
140000    WisdomTree Physical Silver; fully paid                 debt-like     JE00B1VS3333 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
9800     WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid    debt-like     JE00BQRFDY49 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
54000     WisdomTree Physical Gold; fully paid                  debt-like     JE00B1VS3770 --
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
21000     WisdomTree Core Physical Gold; fully paid                debt-like     JE00BN2CJ301 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
4400     WisdomTree Physical Palladium; fully paid                debt-like     JE00B1VS3002 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
7200     WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid               debt-like     JE00B588CD74 --  
                                           securities 

Issuer Name: BANK OF AMERICA CORPORATION 
 
       Floating Rate Senior Notes due 10/05/2027; fully paid; (Registered in  Debt and 
4200000000  denominations of MXN2,500,000 each and increments of MXN100,000 in   debt-like     XS3072869715 --  
       excess thereof)                             securities 

Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 
 
                                           Debt and 
21000     (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid        debt-like     GB00B00FHZ82 --  
                                           securities 

Issuer Name: SEVERN TRENT PLC 
 
802000 (Block                                     Equity shares 
Listing)   Ordinary shares of 97 17/19p each; fully paid              (commercial    GB00B1FH8J72 --  
                                           companies) 

Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 
 
                                           Debt and 
26000     WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid        debt-like     JE00B766LB87 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
15500     WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid         debt-like     JE00B6RV6N28 --  
                                           securities 

Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
 
                                           Debt and 
16000     WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged; fully paid       debt-like     IE00BLS09N40 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
5900     WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged; fully paid              debt-like     IE00B878KX55 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
520000    WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid          debt-like     XS2819843900 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
8000     WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid            debt-like     IE00B7XD2195 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
3200     WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged; fully paid        debt-like     IE00B7SD4R47 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
11500000   WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid              debt-like     IE00B8JG1787 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
27000     WisdomTree Qs100 5x Daily Leveraged Securities; fully paid       debt-like     XS2771642134 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
227000    WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short; fully paid            debt-like     IE00BLRPRJ20 --  
                                           securities 
 
 
                                           Debt and 
330000    WisdomTree Enhanced Commodity Carry Securities; fully paid       debt-like     XS3022291473 --  
                                           securities 

Issuer Name: Baronsmead Venture Trust plc 
 
9262181    Ordinary Shares of 10p each; fully paid                 Closed-ended   GB0002631934 --  
                                           investment funds 

Issuer Name: Baronsmead Second Venture Trust PLC 
 
7293125    Ordinary Shares of 10p each; fully paid                 Closed-ended   GB0030028103 --  
                                           investment funds 

Issuer Name: Pembroke VCT plc 
 
3931855    B Ordinary shares of 1p each; fully paid                Closed-ended   GB00BQVC9S79 --  
                                           investment funds

If you have any queries relating to the above, please contact Issuer Management at the FCA on 020 7066 8352. 

Notes 
 
SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their 
dealing notice. 
=-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
†Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. 
~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. 
^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment 
Exchange. 
*Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. 
Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with 
notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its 
markets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Category Code: NOT 
TIDM:     - 
LEI Code:   2138003EUVPJRRBEPW94 
Sequence No.: 409658 
EQS News ID:  2237076 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
