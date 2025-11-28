Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Financial Conduct Authority:
Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 28-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 28/11/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Blencowe Resources Plc 11142265 Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid; Equity shares GB00BFCMVS34 -- (transition) Issuer Name: AVI Japan Opportunity Trust plc 110674880 Ordinary shares of 1p each; fully paid Closed-ended GB00BD6H5D36 -- investment funds Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC Debt and 160000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B579F325 -- securities Debt and 48000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B43VDT70 -- securities Issuer Name: iShares Physical Metals plc Debt and 388941 Physical Silver ETC; fully paid debt-like IE00B4NCWG09 -- securities Debt and 937000 iShares Physical Gold ETC; fully paid debt-like IE00B4ND3602 -- securities Debt and 1050000 iShares Physical Gold ETC; fully paid debt-like IE00B4ND3602 -- securities Issuer Name: BUNZL PLC 70000 (Block Equity shares Listing) Ordinary Shares of 32 1/7p each; fully paid (commercial GB00B0744B38 -- companies) Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank Preference Share Linked Notes due 29/11/2032; fully paid; (Represented Debt and 3000000 by notes to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1.00 debt-like XS2067297593 -- in excess thereof up to and including GBP1,999) securities Index Linked Interest and Redemption Securities due 28/11/2035; fully Debt and 3000000 paid; (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each and debt-like XS2067297759 -- integral multiples of GBP1 in excess thereof up to and including securities GBP1,999) Index Linked Interest and Redemption Securities due 28/11/2035; fully Debt and 3000000 paid; (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each and debt-like XS2067297676 -- integral multiples of GBP1 in excess thereof up to and including securities GBP1,999) Issuer Name: Phoenix Group Holdings plc 2200000 Equity shares (Block Ordinary Shares of GBP0.10 each; fully paid (commercial GB00BGXQNP29 -- Listing) companies) 750000 (Block Equity shares Listing) Ordinary Shares of GBP0.10 each; fully paid (commercial GB00BGXQNP29 -- companies) Issuer Name: Blackfinch Spring VCT plc 3122131 Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid Closed-ended GB00BKV46W45 -- investment funds Issuer Name: 21Shares AG Debt and 10000 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid debt-like CH0454664027 -- securities Debt and 120000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid debt-like CH1199067674 -- securities Debt and 60000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid debt-like CH0454664001 -- securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc Debt and 220000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid debt-like FR0013416716 -- securities Issuer Name: Guinness VCT plc 1792262 Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid Closed-ended GB00BQD0HG35 -- investment funds Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited Debt and 80000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH394 -- securities Debt and 220000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH287 -- securities Issuer Name: Invesco Digital Markets plc Debt and 6250 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid debt-like XS2376095068 -- securities Debt and 11000 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid debt-like XS2376095068 -- securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited Debt and 60000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities Debt and 9000 CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid debt-like GB00BLD4ZM24 -- securities Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC 2500000 Securities due 28/11/2029; fully paid; (Represented by securities to Securitised XS3189085833 -- bearer of GBP1,000 each) derivatives Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited Debt and 6000 WisdomTree Gasoline; fully paid debt-like GB00B15KXW40 -- securities Debt and 92500 WisdomTree Soybean Oil; fully paid debt-like GB00B15KY435 -- securities Debt and 4900 WisdomTree Tin; fully paid debt-like JE00B2QY0H68 -- securities Debt and 6500 WisdomTree Sugar; fully paid debt-like GB00B15KY658 -- securities Debt and 3000 WisdomTree Soybeans; fully paid debt-like GB00B15KY542 -- securities Debt and 11500 WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DK975 -- securities Debt and 8000 WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B78DPL57 -- securities Debt and 500 WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid debt-like JE00B24DKH53 -- securities Debt and 25800 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTS64 -- securities Debt and 39000 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DKC09 -- securities Debt and 222500 WisdomTree Natural Gas; fully paid debt-like JE00BN7KB334 -- securities Debt and 11594500 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9Q956 -- securities Debt and 195500 WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9Q840 -- securities Debt and 23000 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9QD91 -- securities Debt and 11400 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFV803 -- securities Debt and 4500 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTL95 -- securities Debt and 10500 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid debt-like JE00B24DLX86 -- securities Debt and 68300 WisdomTree Cotton; fully paid debt-like GB00B15KXT11 -- securities Debt and 176900 WisdomTree Copper; fully paid debt-like GB00B15KXQ89 -- securities Debt and 391000 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid debt-like GB00B15KXV33 -- securities Debt and 8300 WisdomTree Corn; fully paid debt-like JE00BN7KB441 -- securities Debt and 27000 WisdomTree Carbon Individual Securities; fully paid debt-like JE00BP2PWW32 -- securities Debt and 22000 WisdomTree Gold; fully paid debt-like GB00B15KXX56 -- securities Debt and 75000 WisdomTree Live Cattle; fully paid debt-like GB00B15KY096 -- securities Debt and 165700 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid debt-like JE00B78CGV99 -- securities Debt and 9500 WisdomTree Softs; fully paid debt-like GB00B15KYJ87 -- securities Debt and 3000 WisdomTree Grains; fully paid debt-like GB00B15KYL00 -- securities Debt and 124500 WisdomTree Energy; fully paid debt-like GB00B15KYB02 -- securities Debt and 69000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid debt-like GB00B15KYG56 -- securities Debt and 4500 WisdomTree Petroleum; fully paid debt-like GB00B15KYC19 -- securities Debt and 611400 WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BYQY8102 -- securities Debt and 5000 WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BYQY7H96 -- securities Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited Debt and 2200 WisdomTree Short USD Long GBP; fully paid debt-like JE00B438PT24 -- securities Debt and 1500 WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid debt-like JE00B3WCLY57 -- securities Debt and 430 WisdomTree Short JPY Long USD 3x Daily; fully paid debt-like JE00B3WFMB84 -- securities Debt and 7400 WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily; fully paid debt-like JE00B3XJ8K03 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company Debt and 25000 Cordillera Core Balanced Strategy ETP; fully paid debt-like XS2665005059 -- securities Debt and 31000 Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities due 04/06/2070; fully paid debt-like IE00BK5BZQ82 -- securities Debt and 40000 IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP; fully paid debt-like XS2852999692 -- securities Debt and 3000 Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities due 07/04/2070; fully paid debt-like IE00BK5BZY66 -- securities Debt and 10000 IncomeShares Magnificent 7 Options ETP; fully paid debt-like XS3068761710 -- securities Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) ETP Securities; Debt and 15000 fully paid debt-like XS2944889109 -- securities Debt and 7000 Leverage Shares 2x NVIDIA ETP Securities due 05/12/2067; fully paid debt-like XS2820604853 -- securities Debt and 145000 Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; fully paid debt-like XS2399367254 -- securities Debt and 7000 Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities; fully paid debt-like XS2595673190 -- securities Debt and 102165 Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities; fully paid debt-like XS2399369896 -- securities Debt and 215000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid debt-like XS2901882618 -- securities Leverage Shares 3x Long Robinhood (HOOD) ETP Securities due 15/09/2075; Debt and 73000 fully paid debt-like XS3068789729 -- securities Debt and 28490 Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid debt-like XS2399367502 -- securities Debt and 16000 Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid debt-like XS2472195952 -- securities Debt and 125000 Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP Securities; fully paid debt-like XS2779861595 -- securities Debt and 18000 Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid debt-like IE00BK5BZV36 -- securities Debt and 17000 Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid debt-like XS2820604770 -- securities Debt and 67000 Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid debt-like XS2820604770 -- securities Debt and 88000 Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities; fully paid debt-like XS2663695067 -- securities Debt and 177000 Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid debt-like XS2779861082 -- securities Debt and 50000 Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities; fully paid debt-like XS2779861249 -- securities Debt and 245000 Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid debt-like XS2399364152 -- securities Debt and 500000 Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid debt-like XS2399364152 -- securities Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities; Debt and 39000 fully paid debt-like XS2399365043 -- securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited Debt and 140000 WisdomTree Physical Silver; fully paid debt-like JE00B1VS3333 -- securities Debt and 9800 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid debt-like JE00BQRFDY49 -- securities Debt and 54000 WisdomTree Physical Gold; fully paid debt-like JE00B1VS3770 -- securities Debt and 21000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid debt-like JE00BN2CJ301 -- securities Debt and 4400 WisdomTree Physical Palladium; fully paid debt-like JE00B1VS3002 -- securities Debt and 7200 WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid debt-like JE00B588CD74 -- securities Issuer Name: BANK OF AMERICA CORPORATION Floating Rate Senior Notes due 10/05/2027; fully paid; (Registered in Debt and 4200000000 denominations of MXN2,500,000 each and increments of MXN100,000 in debt-like XS3072869715 -- excess thereof) securities Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited Debt and 21000 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid debt-like GB00B00FHZ82 -- securities Issuer Name: SEVERN TRENT PLC 802000 (Block Equity shares Listing) Ordinary shares of 97 17/19p each; fully paid (commercial GB00B1FH8J72 -- companies) Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited Debt and 26000 WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid debt-like JE00B766LB87 -- securities Debt and 15500 WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid debt-like JE00B6RV6N28 -- securities Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company Debt and 16000 WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00BLS09N40 -- securities Debt and 5900 WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B878KX55 -- securities Debt and 520000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like XS2819843900 -- securities Debt and 8000 WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B7XD2195 -- securities Debt and 3200 WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B7SD4R47 -- securities Debt and 11500000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid debt-like IE00B8JG1787 -- securities Debt and 27000 WisdomTree Qs100 5x Daily Leveraged Securities; fully paid debt-like XS2771642134 -- securities Debt and 227000 WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short; fully paid debt-like IE00BLRPRJ20 -- securities Debt and 330000 WisdomTree Enhanced Commodity Carry Securities; fully paid debt-like XS3022291473 -- securities Issuer Name: Baronsmead Venture Trust plc 9262181 Ordinary Shares of 10p each; fully paid Closed-ended GB0002631934 -- investment funds Issuer Name: Baronsmead Second Venture Trust PLC 7293125 Ordinary Shares of 10p each; fully paid Closed-ended GB0030028103 -- investment funds Issuer Name: Pembroke VCT plc 3931855 B Ordinary shares of 1p each; fully paid Closed-ended GB00BQVC9S79 -- investment funds
If you have any queries relating to the above, please contact Issuer Management at the FCA on 020 7066 8352.
Notes SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their dealing notice. =-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. †Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. ~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. ^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment Exchange. *Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its markets.
