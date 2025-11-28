Essen (ots) -Zum Ende des Jahres schlagen die Herzen von Autofans in ganz Europa höher: Die Essen Motor Show lädt vom 29. November bis zum 7. Dezember 2025 (Preview Day: 28. November) zum furiosen Saisonfinale ins Ruhrgebiet. Rund 500 Aussteller aus 23 Ländern verwandeln neun Hallen der Messe Essen in ein extravagantes Festival für Performance & Racing, Tuning & Lifestyle, Motorsport und Classic Cars. Neben etlichen Premieren darf sich das autobegeisterte Publikum auf zahlreiche Aktionen und Specials freuen. Tickets für die Essen Motor Show gibt es im Onlineshop auf der Website und kosten regulär 20 Euro.Projektleiter Ralf Sawatzki kündigt für die diesjährige Messe unvergessliche Momente an: "Die Besucher kommen zu uns, weil sie etwas erleben wollen. Deshalb wird es in diesem Jahr noch mehr Action an den Ständen und in der Show Area geben. Die Fans sollen hier mit einem Lächeln reinkommen und mit einem noch breiteren Lächeln nach Hause fahren." Damit das gelingt, gibt es neben Autogrammstunden und Produkt-Vorführungen auch ein Special zur Rallye Dakar mit Fahrzeugen aus der Historie und Gegenwart. Darüber hinaus erwartet das Publikum in der Mercedes-Fan World in Halle 3 mit dem Maybach Exelero eines der aufregendsten Projekte der Automobilgeschichte. Das Einzelstück erreicht 351 km/h und steht zum ersten Mal auf der Essen Motor Show.Ein VW Käfer mit 612 PS - und Tesla-MotorEin weiteres Highlight: In Halle 5 versammelt die tuningXperience rund 150 aufwendig umgebaute Privatfahrzeuge aus ganz Europa. Die Bandbreite ist so vielfältig wie die Automobil-Landschaft und reicht vom Volumenmodell bis zum begehrten Nischenexemplar. Ob Kompaktklasse oder Sportwagen, E-Auto oder Oldtimer - die tuningXperience begeistert mit ihrem vielfältigen Line-up immer wieder hunderttausende Besucher. Gleichzeitig ist sie ein Barometer für aktuelle und kommende Trends wie beispielsweise Breitbau und Klassik-Tuning. In diesem Jahr sorgen unter anderem ein VW Käfer mit einem 612 PS starken Tesla-Motor und ein getunter VW T2 Kleinbus mit 300 PS für Aufsehen.Neben den Sondershows und Specials hat es auch das reguläre Angebot der Essen Motor Show in sich. In Halle 3 dreht sich alles um Performance und Racing. Dazu gehören neben außergewöhnlichen Fahrwerken und Rädern in diesem Jahr auch sportliche Serienfahrzeuge von Ford wie der neue Mustang GTD. Auf Motorsportfans wartet außerdem der ADAC, der die Boliden aus der DTM-Saison 2025 präsentiert.Wo manchmal noch die Hüllen fallenTuning & Lifestyle bilden den Kern der Essen Motor Show: Wer in der Szene Rang und Namen hat, zeigt sich in den Hallen 5, 6 und 7. Darunter sind Aussteller wie 3M, Arlows, H&R Spezialfedern, LCE Performance, Sonax und Z-Performance, die spektakuläre Projektfahrzeuge und Neuheiten mit nach Essen bringen. Alle Hüllen fallen lässt die Initiative TUNE IT! SAFE! (und nur die) und stellt am Preview Day ihr neues Fahrzeug vor: ein getuntes Auto in Polizeioptik.Besonders rasant wird es nochmal in Halle 8: Hier erleben die Besucher den Reiz des Motorsports und können Kontakte in die Branche knüpfen. Manchmal entstehen daraus große Karrieren: Den späteren Formel-1-Weltmeistern Nico Rosberg und Sebastian Vettel hat die EMS eine Plattform geboten, als sie noch aufstrebende Talente waren. Doch auch wenn keine große Karriere daraus wird, lohnt sich ein Besuch bei Ausstellern wie dem Automobilclub von Deutschland, Ernst Racing und den Tourenwagen-Legenden. Mit dem Girls Only Team von Giti Tire ist außerdem das einzige reine Frauenteam im Motorsport vor Ort.Dieses Finale hat nur GewinnerFür die Freunde klassischer Fahrzeuge ist Essen ebenfalls gesetzt. Sie erleben im Classic & Prestige Salon des Veranstalters S.I.H.A. in den Hallen 1 und 2 automobile Leidenschaft pur. Neben Oldtimern runden die Aussteller das Angebot mit Youngtimern, Super Sport Cars und Prestige-Automobilen elegant ab. Damit wird die Essen Motor Show ihrem Ruf als Saisonfinale für Autofans einmal mehr voll gerecht. Das Besondere an diesem Finale: Es hat nur Gewinner.Pressekontakt:Messe EssenTom KraayvangerTeamleiter Pressetom.kraayvanger@messe-essen.deOriginal-Content von: Messe Essen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50637/6168003