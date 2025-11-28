Die aus den USA kommende Meldung rührt auf, und bestätigt gleichsam viele Erwartungen. Laut einer Analyse des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) könnte KI heute bereits Aufgaben übernehmen, die rund 11,7 Prozent der US-Arbeitskräfte betreffen. Das entspricht einem Lohnvolumen von rund 1,2 Billionen Dollar. Besonders betroffen sind laut Studie Banken und Versicherungen. Im Fokus stehen vor allem Prozesse wie Kreditprüfungen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.