Die aus den USA kommende Meldung rührt auf, und bestätigt gleichsam viele Erwartungen. Laut einer Analyse des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) könnte KI heute bereits Aufgaben übernehmen, die rund 11,7 Prozent der US-Arbeitskräfte betreffen. Das entspricht einem Lohnvolumen von rund 1,2 Billionen Dollar. Besonders betroffen sind laut Studie Banken und Versicherungen. Im Fokus stehen vor allem Prozesse wie Kreditprüfungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer