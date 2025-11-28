Technikpanne bei der CME: Ein Ausfall in den Rechenzentren von CyrusOne hat am Freitag den globalen Terminhandel lahmgelegt. Rohstoff-, Zins- und Index-Futures standen still - Experten warnen vor heftigen Marktreaktionen bei Wiederaufnahme des Handels. Ein technischer Ausfall hat am Freitag den globalen Futures-Handel massiv beeinträchtigt. An der Chicago Mercantile Exchange (CME), einem der wichtigsten Handelsplätze für Rohstoff- und Finanzfutures, wurde der elektronische Handel vorübergehend komplett gestoppt. Ein Sprecher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
