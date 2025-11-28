Linz (www.anleihencheck.de) - Die Budgetvorstellung in Großbritannien enthielt viele Nachrichten, welche positiv zu sehen sind, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Steuern seien zwar deutlich erhöht worden (geplante Zusatzeinnahmen von 26 Mrd. Pfund), im Gegensatz zum vergangenen Jahr schienen die Änderungen aber ausgeglichener zu sein und die Inflation nicht weiter anzuheizen. Das Office for Budget Responsibility habe zwar die optimistischen Wirtschaftswachstumsprognosen korrigiert, doch die Korrektur viel nicht reiche deutlich aus. Die Wachstumsprognosen seien tendenziell immer noch etwas zu optimistisch, aber nun deutlich realistischer. Die Kapitalmärkte schienen die Änderungen mit Erleichterung aufzunehmen. Das Pfund habe nach einer Achterbahnfahrt leicht im Plus geschlossen und die Staatsanleihen hätten deutlich nachgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...