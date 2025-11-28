Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Post AG (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) bringt eine Unternehmensanleihe (ISIN XS3229496180/ WKN A460PH) mit einem maximalen Volumen von 750 Millionen Euro an den Markt, so die Börse Stuttgart.Investoren würden einen festen Zinssatz von 3,000% jährlich erhalten, erstmals ausgezahlt am 25. November 2026. Die Rückzahlung des Bonds sei für den 25. November 2031 vorgesehen. Zeichnungen seien ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro möglich. Der Kurs bewege sich aktuell bei etwa 99,95% (Stand: 26.11.2025), woraus sich eine rechnerische Endfälligkeitsrendite von rund 3,01% ergebe. Kündigungen seitens der Deutsche Post seien ab dem 25. August 2031 zum Nennwert möglich. Sonderkündigungsrechte bestünden bei steuerlichen Änderungen. Die Ratingagentur Moody's bewerte den Emittenten mit A2. (Bonds weekly Ausgabe vom 27.11.2025) (28.11.2025/alc/n/a) ...

