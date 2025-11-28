Der zu Mercedes-Benz gehörende britische Elektromotoren-Spezialist Yasa hat einen Meilenstein in der Produktion seiner Axialflussmotoren erreicht. Im Werk Yarnton ist die 50.000. Antriebseinheit von Yasa vom Band gelaufen. Im Mai dieses Jahres hatte Yasa seine vollständig modernisierte Produktionsstätte für E-Motoren in Yarnton in der Nähe von Oxford eröffnet, die eine Kapazität von mehr als 25.000 Einheiten pro Jahr bietet. Im Juli vermeldete Yasa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...