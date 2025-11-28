Delivery Hero steht massiv unter Druck: Mehrere Großaktionäre fordern eine strategische Überprüfung, inklusive möglicher Verkäufe. Die Aktie haussiert.Delivery Hero gerät zunehmend unter Druck großer Anteilseigner, die angesichts der anhaltend schwachen Kursentwicklung eine strategische Neuausrichtung verlangen. Mehrere Investoren fordern laut Bloomberg, das Management müsse einen vollständigen oder teilweisen Verkauf prüfen oder zumindest die verlustreichen Geschäftsbereiche konsequenter straffen. Der Kurs der Aktie, der im vergangenen Jahr um 53 Prozent gefallen ist und Delivery Hero nur noch mit rund 5,2 Milliarden Euro bewertet, hat diesen Druck verstärkt. Vorbörslich stieg die Aktie am …

