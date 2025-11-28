Heilbronn (ots) -Hausieren, aufdringliche Verkaufstricks, unprovozierter Druck - viele verbinden den klassischen Haustürvertrieb noch immer mit dubiosen Methoden. Während genau deshalb viele Menschen vor einem entsprechenden Job zurückschrecken, setzen Quereinsteiger bei der ELDOORADO GmbH längst neue Maßstäbe. Warum aber ist das so und wie bekommt die Branche dadurch ein völlig neues Gesicht?Vertriebsjobs gelten bei vielen noch immer als wenig attraktiv: Das Bild vom drängenden Vertreter, der unangekündigt an der Tür klingelt, steht für viele für Chaos, Unsicherheit und mangelnde Seriosität. Angst vor aggressivem Provisionsdruck, überfordernde Beratungssituationen und ein Mangel an echtem Training fördern die Skepsis zusätzlich. Gleichzeitig aber wächst in einer immer komplexer werdenden Energie- und Telekommunikationslandschaft der Wunsch nach individueller, transparenter Beratung - ein Widerspruch, der insbesondere Neueinsteiger aufhorchen lässt. "Viele fürchten den Vertrieb, weil sie in der Branche zu oft nur Geschichten von ungezügeltem Druck, fehlender Unterstützung und chaotischen Prozessen hören. Genau deshalb brauchen wir neue, faire Strukturen", erklärt Florian Sommer, Gründer der ELDOORADO GmbH."Schon seit 2022 setzen wir daher auf eine Kombination aus professionellen Abläufen, konsequenter Unterstützung und echtem Teamgeist", fügt er hinzu. Seine Überzeugung: Jeder motivierte Mensch kann im Außendienst erfolgreich sein, wenn Transparenz und Fairness von Anfang an garantiert sind. Für Florian Sommer ist der Haustürvertrieb damit längst kein aussterbendes Modell mehr, sondern ein Beruf mit gesellschaftlicher Bedeutung. Mit einem Team aus mittlerweile mehr als 30 Mitarbeitern und einem modernen Onboarding bringt die ELDOORADO GmbH dabei frischen Wind in die Branche. Warum die beeindruckendsten Erfolgsgeschichten hierbei besonders oft von Menschen ohne vorherige Erfahrung geschrieben werden und welche Chancen sich für Quereinsteiger wirklich bieten, erfahren Sie hier.Warum bei der ELDOORADO GmbH gerade Quereinsteiger besonders erfolgreich sind"Das Wichtigste im Vertrieb sind nicht Produktkenntnis oder Erfahrung, sondern Kommunikationsstärke, Einfühlungsvermögen und echte Motivation", betont Florian Sommer. Wer als Quereinsteiger startet, bringt hierbei einen oft unterschätzten Vorteil mit: Offenheit für neue Prozesse und den Willen, den modernen, werteorientierten Vertriebsstil von Grund auf zu lernen. Im Gegensatz zu Branchenkennern, die oft alte, teils aggressive Verkaufsmuster übernommen haben, adaptieren sie bereitwillig das innovative System der ELDOORADO GmbH.Soft Skills wie Freundlichkeit, Zuhören und Empathie zählen ebenfalls mehr als trockenes Branchenwissen - alles Weitere wird in praxisnahen Schulungen vermittelt. Vom ersten Tag an erhalten Neueinsteiger ein strukturiertes Onboarding: Zunächst vermitteln erfahrene Mentoren theoretisches Wissen und Gesprächsführung, danach wird in realitätsnahen Simulationen sowie in echten Kundengesprächen geübt. "So werden Unsicherheiten abgebaut, persönliche Stärken gestärkt - und der Quereinstieg wird zum beschleunigten Weg an die Spitze", schildert Florian Sommer die Erfolgsmuster.Das Vertriebssystem von ELDOORADO: Struktur schafft Sicherheit"Unsere 7-Stufen-Methode stellt außerdem sicher, dass Kunden ehrlich und kompetent beraten werden, unabhängig von der Erfahrung unseres Teams", hebt Florian Sommer hervor. Die konsequent durchdachten Prozesse reichen dabei von einem transparenten Gesprächseinstieg über bedarfsorientierte Analysen bis zur systematischen Nachbereitung. Statt druckvoller Abschlusssuche steht der Aufbau von Vertrauen im Mittelpunkt: Mitarbeiter lernen, auch Skepsis respektvoll zu begegnen und individuelle Lösungen statt Standardprodukte vorzuschlagen.Darüber hinaus ist jede Phase klar definiert, jeder Schritt nachvollziehbar - das erhöht die Beratungsqualität und nimmt Neueinsteigern die Angst vor Fehlern. Die offene Kommunikation macht dabei den entscheidenden Unterschied: Nachbereitung, Rückfragen und langfristige Kundenbindung gehören zum Selbstverständnis des Unternehmens. Für Quereinsteiger bedeutet das: keine "Kaltakquise im Blindflug", sondern betreutes Lernen mit realistischen Zielen, regelmäßigen Feedbackschleifen und echten Erfolgserlebnissen. "So schaffen wir gleiche Chancen für jeden im Team, ungeachtet der Vorkenntnisse", so Florian Sommer.Faire Vergütung und Sicherheit - echte Anreize für Quereinsteiger"Ein sicherer Einstieg ist für Quereinsteiger enorm wichtig: Niemand soll vom ersten Tag auf Provisionen und Abschlüsse angewiesen sein", erläutert Florian Sommer. Bei der ELDOORADO GmbH startet daher jeder mit einem Festgehalt, das durch transparente und leistungsbezogene Provisionen ergänzt wird. Es gibt keine unrealistischen Zielvorgaben, sondern flexible Anreizmodelle, die Engagement und Qualität belohnen - nicht rein den Tagesabschluss.Wer neu dabei ist, muss demnach keine Angst vor Einkommensschwankungen haben und kann sich ohne Druck weiterentwickeln. Spätestens nach sechs Monaten sind im Vollzeitvertrieb realistische Bruttoverdienste von 6.000 bis 8.000 Euro erreichbar - ein Wert, der traditionelle Vertriebe deutlich übertrifft. Auch Aufstiegschancen stehen jedem offen: Leistungsbereite Mitarbeiter können unabhängig von Betriebszugehörigkeit oder Vorbildung Verantwortung als Ausbilder, Teamleiter oder Standortleiter übernehmen.Sie wollen als Quereinsteiger eine neue berufliche Laufbahn einschlagen und dabei von fairen Vergütungsmodellen, transparenten Abläufen und starkem Teamgeist profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Florian Sommer von der ELDOORADO GmbH (https://eldoorado.de/) und bewerben Sie sich!Pressekontakt:ELDOORADO GmbHVertreten durch: Florian SommerE-Mail: info@eldoorado.deWebseite: https://eldoorado.de/Original-Content von: ELDOORADO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175671/6168043