EQS-Ad-hoc: Österreichische Post AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Österreichische Post AG: ÖSTERREICHISCHE POST AG ERWIRBT 70 PROZENT AN EUSHIPMENTS.COM - EINEM FÜHRENDEN E-COMMERCE DIENSTLEISTER IN CEE/SEE



28.11.2025 / 10:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Österreichische POst AG erwirbt 70 Prozent an euShipments.com - einem führenden

E-Commerce Dienstleister in CEE/SEE



Am 28. November 2025 erfolgte das Signing einer Beteiligung der Österreichische Post AG im Ausmaß von 70 Prozent am bulgarischen Unternehmen euShipments.com AD, einem führenden integrierten Cross-Border- und Fulfillment-Anbieter in Südost- und Osteuropa.



euShipments.com wurde 2012 gegründet und ist ein Anbieter integrierter E-Commerce-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt rund 1.300 Kund*innen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von E-Fulfillment über nationale und grenzüberschreitende E-Commerce Zustelllösungen bis hin zu E-Commerce Zusatzleistungen wie Retourenmanagement, Zahlungsabwicklung, Import-One-Stop-Shop (IOOS-) Lösungen und mehr. euShipments.com beschäftigt über 350 E-Commerce-Expert*innen, hat seit der Gründung ein starkes Wachstum erzielt und wird im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von rund 50 Millionen Euro bei guter Profitabilität erwirtschaften.



Vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigungen ist das Closing des Erwerbs für das erste Quartal 2026 vorgesehen, bei einem Kaufpreis von rund 55 Millionen Euro. Über den Anteilserwerb hinaus vereinbarten die Vertragsparteien Optionen auf den Erwerb bzw. Verkauf der restlichen 30 Prozent der Anteile innerhalb der nächsten vier Jahre.



Die Übernahme stärkt die regionale Präsenz der Österreichischen Post in Südost- und Osteuropa und erweitert zugleich ihr Angebot für internationale E-Commerce-Lösungen.





RückfragehinweisE:

Österreichische Post AG

Presseteam

Tel.: +43 (0) 57767-32010

presse@post.at

Österreichische Post AG

Harald Hagenauer, Leitung Investor Relations

Tel.: +43 (0) 57767-30400

investor@post.at



Wien, am 28. November 2025



Ende der Insiderinformation



28.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News