EQS-Ad-hoc: Österreichische Post AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Österreichische POst AG erwirbt 70 Prozent an euShipments.com - einem führenden
E-Commerce Dienstleister in CEE/SEE
Am 28. November 2025 erfolgte das Signing einer Beteiligung der Österreichische Post AG im Ausmaß von 70 Prozent am bulgarischen Unternehmen euShipments.com AD, einem führenden integrierten Cross-Border- und Fulfillment-Anbieter in Südost- und Osteuropa.
euShipments.com wurde 2012 gegründet und ist ein Anbieter integrierter E-Commerce-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt rund 1.300 Kund*innen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von E-Fulfillment über nationale und grenzüberschreitende E-Commerce Zustelllösungen bis hin zu E-Commerce Zusatzleistungen wie Retourenmanagement, Zahlungsabwicklung, Import-One-Stop-Shop (IOOS-) Lösungen und mehr. euShipments.com beschäftigt über 350 E-Commerce-Expert*innen, hat seit der Gründung ein starkes Wachstum erzielt und wird im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von rund 50 Millionen Euro bei guter Profitabilität erwirtschaften.
Vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigungen ist das Closing des Erwerbs für das erste Quartal 2026 vorgesehen, bei einem Kaufpreis von rund 55 Millionen Euro. Über den Anteilserwerb hinaus vereinbarten die Vertragsparteien Optionen auf den Erwerb bzw. Verkauf der restlichen 30 Prozent der Anteile innerhalb der nächsten vier Jahre.
Die Übernahme stärkt die regionale Präsenz der Österreichischen Post in Südost- und Osteuropa und erweitert zugleich ihr Angebot für internationale E-Commerce-Lösungen.
Wien, am 28. November 2025
Ende der Insiderinformation
28.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 577 67 - 30400
|E-Mail:
|investor@post.at
|Internet:
|www.post.at
|ISIN:
|AT0000APOST4
|WKN:
|A0JML5
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2236380
