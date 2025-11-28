Noch 20 Handelstage bis Jahresende. Zeit für die großen Investmenthäuser, sich für 2026 zu positionieren. Das Ergebnis ist durchaus überraschend. Zölle, Jobdaten, Streit mit China, Rohstoffknappheit - es gäbe genug Gründe, warum sich die Wirtschaftslage in den USA - und mit ihr in der gesamten Weltwirtschaft - eintrüben könnte. Und da haben wir von Kriegen (Ukriane, Gaza) und anderen bewaffneten Konflikten (Indien/Pakistan) noch gar nicht gesprochen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.