Wochenausklang mit gemischten Signalen - Anleger blicken auf Inflationsdaten

Der deutsche Leitindex startet heute mit leichtem Gegenwind in den Handel, während die US-Futures eine freundliche Tendenz signalisieren. Auch in Asien herrschte Zuversicht: Der Nikkei präsentierte sich zum Wochenschluss mit moderaten Aufschlägen.

Makroökonomischer Überblick:

Frankreich meldet für November eine unveränderte Teuerungsrate von 0,9 % und liegt damit unter den Erwartungen. Die Stabilität resultiert aus sinkenden Energie- und Güterpreisen, während Lebensmittel leicht zulegten. Für Deutschland steht am Nachmittag die vorläufige Inflationsschätzung an: Prognosen sehen einen Anstieg auf 2,4 % nach 2,3 % im Oktober. Die Daten könnten Hinweise auf den weiteren Kurs der EZB liefern.

Im Fokus:

Die Aktie der Deutschen Börse zeigt sich im frühern Handel freundlich. Hintergrund sind exklusive Gespräche über die Übernahme der Fondsplattform Allfunds. Das unverbindliche Angebot beläuft sich auf rund 5,3 Mrd. €, eine Kombination aus Bar- und Aktiendeal. Strategisch würde der Schritt die Abhängigkeit von Marktschwankungen verringern und das Fondsgeschäft stärken. Am Markt wird das Vorhaben als überschaubar bewertet, dennoch sorgt die Nachricht für Bewegung.

Auch Volkswagen notiert leicht fester. Der Konzern und der Betriebsrat feierten gestern den 80. Jahrestag der Mitbestimmung in Wolfsburg. Vorstandschef Oliver Blume betonte die Bedeutung des Modells für die Unternehmensführung und die demokratische Kultur. Die Veranstaltung unterstreicht die soziale DNA des Autobauers, während Investoren auf die Stabilität des Konzerns setzen.

