NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Pyrum Innovations AG bietet am 2. Dezember 2025 Webcasts für Investoren zur Kapitalerhöhung an Details zur laufenden Bezugsrechtskapitalerhöhung

Online-Präsentation via Webcast auf deutsch um 11 Uhr und auf englisch um 14 Uhr mit anschließender Fragerunde

Kapitalerhöhung für Investitionen in Wachstum und Innovation Dillingen / Saar, 28. November 2025 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) lädt interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der aktuell laufenden Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Online-Präsentation des Vorstands ein. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Die aktuell laufende Bezugsrechtskapitalerhöhung ist für uns enorm wichtig, da sich uns aktuell einige sehr attraktive Möglichkeiten bieten, die wir nutzen wollen. So hat sich das Projekt in Griechenland durch die Förderzusage des European Innovation Funds enorm beschleunigt, weshalb wir jetzt die Chance haben, uns für 3 Mio. EUR eine 10 %-Beteiligung am Eigenkapital des Projekts zu sichern, das bereits durchfinanziert ist. Gleichzeitig könnten wir durch den Austausch des Reaktors 1 an unserem Stammwerk in Dillingen unseren Umsatz innerhalb weniger Monate deutlich steigern und so schneller profitabel werden. Hinzu kommen weitere attraktive Optionen, über die wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre gerne informieren wollen." Zu diesem Zweck werden zwei Webcasts am Dienstag, 2. Dezember 2025, angeboten: Der erste wird um 11:00 Uhr auf deutsch stattfinden, der zweite um 14:00 Uhr (MEZ) auf englisch. Im Webcast geben CEO Pascal Klein und CFO Kai Winkelmann einen tieferen Einblick in die Beweggründe der aktuell laufenden Kapitalerhöhung. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben. Eckdaten der Pyrum-Webcasts Deutsch

Dienstag. 2. Dezember 2025

Beginn: 11:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/5a558858-2771-40a3-959b-5e14695358d1 Englisch

Dienstag. 2. Dezember 2025

Beginn: 14:00 Uhr (MEZ)

Dauer: 60 Minuten

Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/1fad3f80-ea90-4dd9-9f5a-ea36c358829f Weitere Details zur Kapitalerhöhung sind im Bundesanzeiger sowie auf der Pyrum-Website unter www.pyrum.net/investoren abrufbar. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net Wichtige Hinweise Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Veröffentlichung darf nicht, direkt oder indirekt, in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"), Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eines Einzelstaats oder anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen zu keiner Zeit direkt oder indirekt in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und Australien angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, außer aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer Transaktion außerhalb des Registrierungserfordernisses des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten sowie von Kanada, Japan und Australien. Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Vorstands der Pyrum Innovations AG. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder Pyrum Innovations AG noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Pyrum Innovations AG übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass Pyrum Innovations AG keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



