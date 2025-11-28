Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag. 01.12.2025- (Nr. 428) Fluggäste an deutschen Flughäfen und beliebteste Ziele (Sommerflugplan), April bis Oktober 2025- (Nr. 429) Torf in Blumenerden und Kultursubstraten, Jahr 2024Dienstag, 02.12.2025- (Nr. 430) Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2024- (Nr. 49) Zahl der Woche zum Nikolaustag: Produktion von und Außenhandel mit Schokolade, Jahr 2024Mittwoch, 03.12.2025- (Nr. N069) Behandlungen in Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Deutschland und Bundesländer, Jahre 2018 - 2024Donnerstag, 04.12.2025- (Nr. 431) Einnahmen aus Privatabrechnung in Arztpraxen (Kostenstrukturstatistik im medizinischen Bereich), Jahr 2023Freitag, 05.12.2025- (Nr. 432) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Oktober 2025- (Nr. 433) Umsatz im Dienstleistungsbereich, September 2025- (Nr. 434) Beschäftigte in Niedriglohnjobs sowie Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden, April 2025(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6168098