Düsseldorf (ots) -Der europäische IT-Dienstleister principal33 setzt seine erfolgreiche Wachstumsstory fort und eröffnet seinen ersten deutschen Standort in Düsseldorf. Mit dem Eintritt in den deutschen Markt reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen IT-Dienstleistungen und digitalen Transformationsprojekten in der DACH-Region."Deutschland ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. Mit dem neuen Standort in Düsseldorf wollen wir näher an unseren Kunden sein und gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten mit deutschen Unternehmen erschließen", erklärt Ignacio Santiago, CEO von principal33.principal33 ist ein IT-Unternehmen mit vielen technischen Experten und unterstützt Unternehmen dabei, Ideen in hochwertige digitale Lösungen umzusetzen und ihre Ziele agil und effizient zu erreichen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität, Kundennähe und Flexibilität.Qualität, Nähe und Agilität als ErfolgsfaktorenSeit seiner Gründung im Jahr 2018 hat principal33 ein bemerkenswertes Wachstum erlebt. Innerhalb von nur sechs Jahren hat sich ein Team von 20 Mitarbeitern zu einem internationalen Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, darunter rund 220 technische Spezialisten, entwickelt. Mit Standorten in Rumänien, Spanien, Irland und nun auch in Deutschland betreut principal33 viele Großkunden aus Branchen wie Energie, Pharma, Luft- und Raumfahrt sowie Automobil."Unsere Stärke liegt in der Kombination aus technischer Exzellenz und echter Kundennähe. Viele unserer Berater sprechen Deutsch und sind mit den Besonderheiten des Marktes bestens vertraut", sagt Ignacio Santiago.Ein zuverlässiger Partner für nachhaltige digitale Exzellenzprincipal33 steht für Partnerschaft, Qualität und Innovationskraft. Das Unternehmen überzeugt mit einem flexiblen Einsatzmodell, das von gezielten Teamerweiterungen bis hin zu voll integrierten Projektteams reicht und maximale Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Dank gezielter Experten-Ramp-ups können innerhalb kürzester Zeit leistungsstarke Senior-Teams zusammengestellt werden, um komplexe Herausforderungen souverän zu meistern. Ein zentrales Prinzip dabei ist die kontinuierliche Verbesserung: Prozesse, Tools und Kompetenzen werden ständig optimiert, um den langfristigen Erfolg der Kunden sicherzustellen. Darüber hinaus deckt principal33 den gesamten digitalen Lebenszyklus ab, von der strategischen Beratung und Entwicklung bis hin zum Betrieb und Support.Hybrides Arbeitsmodell und starke UnternehmenskulturDas neue Büro in Düsseldorf folgt einem hybriden Arbeitsmodell, das Flexibilität und Kundennähe miteinander verbindet. Von den 250 Mitarbeitern sind bereits mehr als 130 an Projekten mit deutschen Kunden beteiligt."Unsere Unternehmenskultur basiert auf dem Prinzip 'People First' - das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Nur wenn sich die Menschen wohlfühlen, können sie ihr volles Potenzial entfalten. Oder wie wir sagen: It is fun to get IT done", fährt Santiago fort.Über principal33principal33 ist einer der am schnellsten wachsenden IT-Dienstleister Europas mit einem jährlichen Wachstum von rund 40 Prozent in den letzten zwei Jahren. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für die digitale Transformation und unterstützt internationale Kunden mit Nearshore- und Vor-Ort-Dienstleistungen aus Europa.Das IT-Unternehmen principal33 wurde 2018 in Rumänien gegründet und beschäftigt heute über 250 Mitarbeiter. Es verfügt über drei Niederlassungen in Rumänien, eine Niederlassung in Valencia, Spanien, und seit 2025 eine Niederlassung in Düsseldorf, Deutschland.Das Leistungsportfolio von principal33- Digitale Transformation: principal33 schafft agile und effiziente Umgebungen mit On-Demand-Lösungen für die Digitalisierung. Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Strategien, die Innovationsprozesse beschleunigen und nachhaltige Ergebnisse ermöglichen.- Daten & KI: Mit modernen KI-Modellen und Datenmanagementmethoden hilft principal33 seinen Kunden, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, für intelligentere Entscheidungen und mehr Leistung.- Softwareentwicklung: Unsere hochqualifizierten Senior-Teams entwickeln robuste und skalierbare Softwarelösungen, die optimal auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.- Digitale Geschäftslösungen & Beratung: principal33 kombiniert neueste Technologien mit fundiertem Branchenwissen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, sich langfristig an der Spitze ihrer Märkte zu positionieren.- Cloud-Migration und Support: Mit sicheren und skalierbaren Cloud-Architekturen unterstützt principal33 Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation und legt den Grundstein für nachhaltiges Wachstum.- Anwendungswartung und Support: Neben der Entwicklung bietet principal33 auch den laufenden Support und die Optimierung von Anwendungen, um maximale Stabilität und Effizienz im Betrieb zu gewährleisten.Pressekontakt:Marcel NievelerSMART PR GmbHTalstraße 22-24, 40217 Düsseldorf, Germanytel: +49 (0) 211 27 09-259fax: +49 (0) 211 27 09-252mail: nieveler@smart-pr.dewebsite: http://www.smart-pr.deOriginal-Content von: principal33, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181553/6168111