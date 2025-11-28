HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer Roadshow von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen halte die Markterwartungen für 2026 für fair, schrieb Fabio Hölscher am Freitag in seinem Kommentar. Bei dieser Gelegenheit passte er seine Schätzungen an die jüngsten Neunmonatszahlen an./rob/ag/mis



