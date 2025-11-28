Mainz (ots) -In der fünfteilige Pilotstaffel kocht Johann Lafer Gerichte, die ihm viel bedeuten / Ab 30. November 2025 auf Youtube und in der ARD MediathekEntschleunigung in der Hektik kurz vor Jahresende: Bei "Mit Liebe. Lafer" präsentiert Johann Lafer in wohltuender Ruhe seine persönlichsten Rezepte und verrät dabei einige seiner besten Geheimtipps beim Kochen. Genussvoll, lecker, inspirierend. Er erzählt von Köstlichkeiten, mit denen er unvergessliche Erinnerungen und Erlebnisse verbindet. Die Pilotstaffel "Mit Liebe. Lafer" umfasst fünf Folgen und ist ab dem 30. November 2025 auf dem SWR Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/@SWR) und in der ARD Mediathek abrufbar.Kulinarische Kreationen von einfach bis raffiniert"Mit Liebe. Lafer" zeigt die persönlichsten Rezepte von Johann Lafer. Der prominente Koch verrät dabei einige seiner Küchengeheimnisse und Kochtricks bei der Zubereitung. Eine Einladung zum Genießen und Innehalten. Mit Ruhe, Hingabe und einem feinen Gespür für Geschmack bereitet der prominente Koch seine kulinarischen Köstlichkeiten zu. "Mit Liebe. Lafer" zeigt, dass Kochen auch für Johann Lafer weit mehr ist als nur ein Handwerk - es ist Ausdruck von Lebensfreude, Sinnlichkeit und Leidenschaft, die der Spitzenkoch teilen möchte.Brot - Folge 1 am 30. NovemberIst eine Scheibe Brot nicht manchmal die ehrlichste Mahlzeit? Diese Frage stellt sich auch der Spitzenkoch. Bei "Mit Liebe. Lafer" enthüllt er das Geheimnis seines selbstgebackenen Bauernbrots - ein Brot, das eine knusprige Kruste hat, eine wunderbare Aromatik und das Gefühl von Heimat auslöst. Inspiriert von den besten Brotbäckerinnen und -bäckern aus ganz Deutschland, eignet sich dieses Brot hervorragend für den Einstieg in das Brotback-Handwerk.Maronen - Folge 2 am 7. DezemberSchon als Kind liebte es Johann Lafer, Maronen zu sammeln und zu rösten. Er verbindet damit viele Kindheitserinnerungen. Noch heute sind sie für ihn unverzichtbar in der Küche. Ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis ist sein außergewöhnliches Dessert: Maronen-Reis mit Vanilleeis.Rotkohl - Folge 3 am 14. DezemberEine besondere Eigenkreation Johann Lafers: seine gebackenen Rotkohl-Knödel. Außen knusprig und kross, innen saftig. So anders kann Gemüse zubereitet werden. Der prominente Koch verrät bei diesem einfachen und doch raffinierten Rezept einige seiner Küchengeheimnisse und Kochtricks, damit die Zubereitung auf jeden Fall gelingt.Kartoffeln - Folge 4 am 21. DezemberEin Highlight: Johann Lafers perfekter Kartoffelsalat, ganz ohne Mayonnaise, dafür mit einer Marinade aus Essig, Öl und Brühe. Ob fürs Grillfest oder Heiligabend, das überraschend einfache und doch köstliche Rezept passt immer.Zwiebeln - Folge 5 am 25. DezemberZu einem seiner beliebtesten Gerichte gehört das Schmorgulasch: ein rustikales Gericht, das dank des Spitzenkoches feine Nuancen gewinnt. Allein schon die Menge an Zwiebeln zeigt, dass dieses Gericht kein gewöhnliches ist. Und mit ein paar weiteren geheimen Zutaten wird es zu einem wahren Geschmackserlebnis - zart, warm und wohltuend. Ein Rezept, das ihn seit vielen Jahren begleitet und mit Erinnerungen an seine Lehre, Menschen und Momenten verbunden ist.Über Johann LaferJohann Lafer zählt zu den besten und bekanntesten Köchen Deutschlands. So wurde er als bester Pâtissier Deutschlands ausgezeichnet, sein Restaurant Le Val'Or erhielt zwei Michelin-Sterne. Schon früh begann die Zusammenarbeit mit dem SWR. Einem breiten Publikum wurde er durch Sendungen wie "Der fröhliche Weinberg", "Himmel un Erd" oder auch die SWR3 Grillpartys bekannt. Der gebürtige Österreicher lebt seit vielen Jahrzehnten in Guldental im Landkreis Bad Kreuznach. Die Autorinnen Annette Dany und Patricia Preis haben "Mit Liebe. Lafer" in Johann Lafers Kochschule in Guldental gedreht.Fotos über ARD-Foto.deMehr Informationen und Fotos unter http://swr.li/mit-liebe-lafer-2025Pressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6168115